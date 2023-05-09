2023/05/09 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، على ان انصاف المتقاعدين والموظفين يمثل اختبار حقيقي للحكومة في تنفيذ الوعود التي اطلقتها في البرنامج الحكومي .وذكر الغراوي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الموظفين والمتقاعدين يعانون من عدم قدراتهم سد احتياجاتهم الاساسية للمعيشة بسبب قلة رواتبهم وعدم كفايتها مع الارتفاع […]

ظهرت المقالة الغراوي يطالب بانصاف شريحة الموظفين من خلال اقرار سلم رواتب عادل ومنصف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي يطالب بانصاف شريحة الموظفين من خلال اقرار سلم رواتب عادل ومنصف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغراوي يطالب بانصاف شريحة الموظفين من خلال اقرار سلم رواتب عادل ومنصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).