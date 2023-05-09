مصر.. تحذيرات من بيع

2023/05/09 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيع مشغولات وسبائك ذهبية بأسعار أقل من المحال، مُستغلة ارتفاع الإقبال من المواطنين على شراء الذهب في مصر للتحوط من انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والحفاظ على قيمة مدخراتهم، وفقًا لما رصده مسؤولون وتجار ذهب، حذّروا المواطنين من مخاطر ذلك خشية تعرضهم لمحاولات غش تؤدي لخسائر مالية ضخمة.

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