2023/05/09 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات ضد جواكين غوزمان لوبيز، وهو أحد أبناء إمبراطور المخدرات جواكين غوزمان المعروف باسم "إل تشابو"، في مساعيها لتكثيف الحملات ضد شبكات تهريب مخدر الفنتانيل.

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