التخطيط: تأخر إقرار الموارنة يعيق اجراء التعداد السكاني

2023/05/09 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التخطيط، أن تأخر إقرار الموازنة انعكس سلباً على عمل الوزارة، ماسبب بعدم اجراء التعداد السكاني في العراق.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اجراء التعداد السكاني في البلاد كان من المفترض ان يتم مطلع العام الحالي، لكنه اصطدم بتأخر إقرار الموارنة، ويتعارض ايضاً مع توقيت اجراء الانتخابات المحلية التي من المقرر اقامتها نهاية 2023”.

واضاف الهنداوي،أن “تخصيصات مالية رصدت في الموازنة الاتحادية لاجراء التعداد السكاني وبحاجة الى فترة 8 اشهر لاكمال الاستعداد وانجاز البنى التحتية الخاصة بالتعداد”.

واوضح، أن “اهمية انجاز التعداد تتمثل توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الواقع في جميع انحاء البلاد ورسم الخطط والسياسيات الستراتيجية والتنموية بكل تفصيلاتها وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات على اساس الكثافة والاعداد الحقيقية للسكان”.

واشار الى، أن “هناك شرائح في المجتمع لا تتوفر لدينا قاعدة بيانات لها، مثل شريحة المعاقين وغيرها وبالتالي انجاز التعداد السكاني يوفر المعلومات الكافية لانصاف تلك الشرائح”.

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