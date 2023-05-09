2023/05/09 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ...

ظهرت المقالة معاملات صرف وصكوك فاسدة بمشاريع الكهرباء صلاح الدين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاملات صرف وصكوك فاسدة بمشاريع الكهرباء صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاملات صرف وصكوك فاسدة بمشاريع الكهرباء صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).