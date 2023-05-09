ان لا يتجاوز 55 عاماً .. الفرات نيوز تنشر شروط تولي المناصب العليا في الدولة العراقية

2023/05/09 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة،

اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع

السوداني رئيس المجلس 9 شروط لتولي

المناصب العليا في الدولة العراقية.

وجاء في نصر القرار ، انه انسجاماً مع ما

جاء في المنهاج الوزار

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