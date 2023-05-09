2023/05/09 | 21:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gW74cn4-qL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في العراق.. شباب في نينوى يحولون الأدغال إلى مواد لتحسين التربة | تقرير : عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في العراق.. شباب في نينوى يحولون الأدغال إلى مواد لتحسين التربة | تقرير : عمر الزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).