النفط: نعمل مع الصناعة لتنفيذ أكبر مشروع للبتروكيمياويات بالشرق الأوسط

2023/05/09 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن وزارته داعمة لتوجه الحكومة في تطوير واقع الصناعات بمختلف قطاعاتها وتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة، لافتاً إلى أن هناك شراكة بين الوزارتين لتنفيذ أكبر مشروع للبتروكيمياويات بالشرق الأوسط.

وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الصناعة تمثل عنوانا كبيرا يضم جملة من الاختصاصات المختلفة والتي يحتاجها المواطن"، لافتا إلى، أن" الحكومة الحالية ورثت الكثير من المصانع المعطلة".

وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أخذ على عاتقه تطوير واقع الصناعة ووجه وزارة الصناعة بالنهوض في هذا القطاع وتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة وذلك يتطلب توفير رؤوس أموال كبيرة، وواحدة من توجيهات رئيس الوزراء الذهاب نحو الاستثمار الحقيقي".

وأشار إلى، أن" وزارة النفط داعمة لوزارة الصناعة في الكثير من الأمور من بينها توفير الغاز والنفط للصناعات البتروكيمياوية التي تحتاجها كمواد أولية"، مؤكدا، أن" الوزارة لديها شراكة مع وزارة الصناعة في أكبر مشروع للبتروكيمياويات بمنطقة الشرق الأوسط المتمثل بمشروع (النبراس) الذي يجري العمل عليه حالياً".

ولفت إلى، أن" هذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين وزارتي النفط والصناعة وشركة شل"، موضحا، أن" الوزارة قادرة أيضا على توفير مادة الغاز التي تدخل في صناعة الأسمدة والأسمدة النيتروجينية".

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