الأسدي يحث البرلمان لإقرار تعديل قانون الضمان غداً ويعاهد العمال بانصافهم

2023/05/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مجلس النواب، على التصويت على تعديل قانون الضمان الاجتماعي في جلسته المخصصة للقانون غداً الأربعاء.

وقال الأسدي في تغريدة بتويتر:"كلنا أمل بان يتم التصويت على التعديل ليتسنى لوزارة العمل الانطلاق في ضمان حقوق العمال وفي جوانبها المادية والمعنوية كافة ووفق المعايير الدولية".

وأضاف "تعاهد الوزارة كافة الأوساط انها ماضية بتعديل اوضاع العمال وماضية في استكمال اجراءات تعديل كافة القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن الطبقات المحرومة من المجتمع".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً الأربعاء، ويقتصر جدول اعماله التصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد وفيه 113 مادة.

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