سياسي: الصدر هو الوحيد الذي تستأنس المرجعية برأيه.. وعودته

2023/05/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى السياسي والمتحدث السابق باسم ائتلاف النصر، علي السنيد، وجود رغبة شعبية قوية بعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الساحة السياسية.

وقال السنيد في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الوحيد الذي تستقبله المرجعية الدينية العليا في النجف، هو مقتدى الصدر، ودائما ما تتلاقى الافكار معه وتستأنس برأيه وهو يستأنس برأيها أيضًا"، مرجحًا امكانية ان "يكون هناك ضغط شعبي على المرجعية لاعادة الصدر الى الساحة السياسية والاخذ بزمام الامور".

واعتبر ان "العملية السياسية تتطلب صمام امان بداخلها وقد ترى المرجعية ان عودة الصدر ضرورة حاكمة"، معتبرًا ان "القوى السياسية غير آبهة بنجاح السوداني، وتريد تنشيط اقتصادياتها والاستحواذ على الدولة".

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