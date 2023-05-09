2023/05/09 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطن يعمل "معقب معاملات" في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش أقدموا على قتل مواطن يعمل (معقب معاملات) باسلوب الرمي المباشر على منزله ضمن منطقة البو غنطوس في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

ولم تتكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث بعد، وحقيقة الجهة الجانية واسباب الحادثة.

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