مصانع وقواعد عسكرية.. مصدر إيراني يشرح للجزيرة نت مضمون الاتفاق العسكري بين طهران ودمشق

2023/05/09 | 22:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مراقبون إيرانيون في تجديد بلادهم استعدادها لتسليح القوات السورية وتعزيز دفاعاتها الجوية "ردا وعرفانا بجميل ما قدمته دمشق لطهران في الحرب العراقية الإيرانية، وتشكيل جبهة أمامية بمواجهة إسرائيل".

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