2023/05/09 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عنها: أهالي البصرة متمسكين بأسعد العيداني ولاصحة لاستجوابه ومن يقرر ذلك نواب المحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: أهالي البصرة متمسكين بأسعد العيداني ولاصحة لاستجوابه ومن يقرر ذلك نواب المحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: أهالي البصرة متمسكين بأسعد العيداني ولاصحة لاستجوابه ومن يقرر ذلك نواب المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).