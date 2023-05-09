2023/05/09 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها من قبل مديريات المنافذ الحدودية بشكل مستقل ومنها بالتعاون مع الدوائر العاملة خلال شهر نيسان لعام 2023 والتي بلغت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن مجمل المخالفات التي ضبطت خلال شهر نيسان المركز الخبري الوطني.

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