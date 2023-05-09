2023/05/09 | 22:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية استعارتها بريطانيا قبل 100 عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/09 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية استعارتها بريطانيا قبل 100 عام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية استعارتها بريطانيا قبل 100 عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).