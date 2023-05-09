تعرف على قرارات مجلس الوزراء العراقي المنعقد اليوم الثلاثاء

2023/05/09 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس

الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة

ومتابعة القضايا والملفات، التي تندرج

ضمن مسار العمل الحكومي،

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