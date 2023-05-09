دفعت ما تملكه لشرائها فاحترقت أمام عينيها.. لحظات يأس وبكاء فتاة على سيارتها

2023/05/09 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مالك متجر في ولاية كونيتيكت الأمريكية بدعوة المجتمع لمساعدة فتاة شابة في بلدة بريدجبورت للوقوف إلى جانبها في محنتها، بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها وانفجرت أثناء تواجدها في طريق البنك.

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