2023/05/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يؤسّس مجلساً للكفاءات ويطلق تعديل ترشيح المقبولين في حزيران تجدّد إحتجاجات تعديل الرواتب والأكاديميون يرفضون المساس بالمخصّصات بغداد – قصي منذر ارجأت تنسيقية تظاهرات الموظفين ، الاعتصام المفتوح بعد احتجاجات غاضبة في ساحة التحرير ببغداد ، للمطالبة بتقليل الفوارق بين الوزارات عبر اصلاح نظام الرواتب ورفع المتدنية منها لتتناسب مع الظروف المعاشية لعوائلهم.وقال […]

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