2023/05/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يدعو إلى مساندة جهود العراق في مواجهة المخدّرات بغداد – ندى شوكت دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الدول الى مساندة جهود العراق في مكافحة افة المخدرات التي تهدد المجتمعات.وقال خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات إن (قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول ونواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو […]

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