2023/05/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يناقش حرية التعبير ويمدّد الفصل التشريعي لإنجاز الموازنة نفي تأجيل إنتخابات برلمان كردستان أو علاقتها بإستقالة 7 أعضاء بغداد – ابتهال العربي اربيل - الزمان انهى مجلس النواب ،مناقشة قانون حرية التعبير ،برغم رفض الشارع المضي بفقرات مشروع القانون التي اعتبروها تقييد للحريات.وقرر البرلمان خلال الجلسة التي ترأسها محمد الحلبوسي امس (تمديد الفصل […]

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