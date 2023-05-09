رغم التقارب الأخير.. اليكتي يكشف نقاط خلافية وشروط لخوض انتخابات الاقليم

2023/05/09 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، الشروط التي تمت الموافقة عليها قبل خوض الانتخابات في برلمان كردستان، فيما اكد انه لازالت هنالك نقطة خلافية مهمة مع حكومة إقليم كردستان لم يتم حلها لغاية الان.

وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاتحاد ومن معه من الأحزاب الأخرى تمسكت بالتعديل على عدة فقرات مقابل خوض الانتخابات ابرزها، تعديل قانون الانتخابات بما يتلائم مع النقاط التي تم طرحها مسبقا خلال الاجتماعات”، مشيرا الى ان “النقطة الأولى التي تمت الموافقة عليها: تقسيم كردستان الى اربع دوائر انتخابية بعد ان كانت دائرة واحدة فقط”.

وتابع: ان “النقاط الأخرى التي تمثل أهمية لجميع الكتل السياسية في الإقليم هي : العمل على تفعيل دور مفوضية الانتخابات، بالإضافة الى الاعتماد على سجل انتخابات الحكومة الاتحادية حصرا”، لافتا الى ان “النقطة التي لايزال الخلاف قائماً حولها هي مسالة حصة المكونات (الكوتا) والتمثيل الحقيقي للمسيح والتركمان والارمن”.

واتم شيخ رؤوف حديثه، ان “جميع الأطراف السياسية يؤيدون مقترحاتنا، التي تناغمت مع تطلعات الكتل الأخرى، وخصوصا الدوائر الانتخابية التي يجب أن تكون متعددة حسب محافظات الاقليم لما فيها من عدالة بتوزيع المقاعد وضمان حصول كل مرشح على أصواته كاملة”.

وشهدت الفترة السابقة انقساما كبيرا بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني نتيجة؛ عدة ملفات عالقة بين الطرفين ابرزها اجراء الانتخابات لبرلمان كردستان و وتوزيع حصص عائدات المنافذ الحدودية وعائدات النفط.

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