ترجيحات نيابية للتصويت على قانون الموازنة خلال اسبوعين

2023/05/09 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة مابين اسبوع الى اسبوعين من الآن.

وقال الكلابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة عاكفة على مناقشة قانون الموازنة، حيث ان التوقعات تشير الى تقديمها للتصويت عليها ما بين اسبوع الى اسبوعين من الان”.

واضاف: “هنالك توجه للجنة بتخفيض ومناقلة بعض الابواب الا انها حتى الان لم تبت بالامر وتحدد تلك النقاط”.

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية تواصل عقد اجتماعاتها ومناقشاتها مع الوزراء والمسؤولين بشأن قانون الموازنة مع توقعات بالتصويت عليها قبل نهاية الشهر الجاري.

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