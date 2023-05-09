في اول استجابة للتوجيه الحكومي.. وزير التربية يوعز بالعمل 24 ساعة في المشاريع التربوية

2023/05/09 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، برفع سقف عمل المشاريع التربوية الى 24 ساعة يوميًا للاسراع بانجازها، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه إستعداداً لعام دراسي جديد يُلبي الطموحات وتدارُكاً لحاجة الطلبة للأبنية المدرسية، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المهندسين ومشرفي مواقع الأبنية المدرسية ومشاريع الإعمار الى رفع وتيرة العمل على مدار الساعة و جعله ثلاث وجبات".

واضاف ان "القرار الذي أصدره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء كخطوة أخرى داعمة للقطاع التربوي، كونها تصب في مصلحة الأسرة التعليمية، لان إنجاز هذه المشاريع في وقت قياسي سيساهم وبشكل كبير في فك الاكتظاظ الحاصل داخل الصفوف الدراسية".

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