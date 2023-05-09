زيدان ورئيسي يبحثان تنفيذ الاتفاقيات وسبل تعزيز التعاون القضائي

2023/05/09 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء في زيارته ال طهران الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (بغداد اليوم) أن "الجانبين بحثا تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بما يسهل انجاز معاملات مواطني البلدين".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل صباح اليوم الثلاثاء الى طهران رفقة الوفد المرافق له تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسين محسني إجئي.

ووقع الوفد العراقي مع نظيره الايراني مذكرات تفاهم وتعاون بين الجانبين.

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