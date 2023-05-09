2023/05/09 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد حظر دام 25 عاما لاختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، سمحت الحكومة البريطانية قانونا بذلك، حيث تم حظره في بريطانيا منذ العام 1998.وأيدت المحكمة العليا قرار الحكومة البريطانية، الذي يُفضي بالسماح لشركات صناعة مستحضرات التجميل وصناعة العطور بتجربة منتجاتها على الحيوانات لضمان جودتها على البشر وقبل طرحها في الأسواق.وكان ذلك القرار […]

ظهرت المقالة بريطانيا تسمح بتجربة المكياج على الحيوانات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسمح بتجربة المكياج على الحيوانات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسمح بتجربة المكياج على الحيوانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).