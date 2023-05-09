رسميا.. السعودية تُعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

2023/05/09 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيان وزارة الخارجية، الذي ذكرت فيه أن "قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا جاء انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية والسورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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