انتحار فتاة حرقاً واعتداء على منتسبين في بغداد

2023/05/09 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بوقوع 3 أحداث أمنية متفرقة في العاصمة بغداد بينها حالة انتحار فتاة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "فتاة تولد ٢٠٠٦ أنتحرت بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن منطقة الشعب".

وفي حادث آخر "أقدم ضابط برتبة نقيب منسوب لوزارة الدفاع على اطلاق النار في الفضاء نتيجة مشاجرة بينه وبين رجل وامرأة لم تعرف صلة القرابة بينهم في منطقة الدورة" وفقاً للمصدر.

وأشار الى "القبض على شخصين اقدما على الاعتداء باسلوب التجاوز اللفظي والضرب لأربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية اثناء الواجب ضمن مدينة الشعلة وضبط بحوزتهما بندقية نوع (كلاشنكوف)".

وكشف عن "تمكن قوة أمنية من احباط محاولة انتحار لفتاة تولد ٢٠٠٩ حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة بدافع الانتحار".

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