السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية بسوريا

2023/05/09 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، ان القرار يأتي "انطلاق من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك".

وأضافت من أسباب القرار أيضا "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية" الذي انعقد في القاهرة في السابع من مايو/ آيار الجاري، و"القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية".

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