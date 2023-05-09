سيؤدي لتفكك الاطار.. توقعات بصدام وشيك بين السوداني والكتل السياسية

2023/05/09 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، حصول صدام سياسي وشيك بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والكتل والأحزاب السياسية، بسبب التغييرات الوزارية، مشيرا الى ان ذلك قد يؤدي لتفكك الاطار وتحالف ادارة الدولة.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني بعد تجربة وزرائه لأشهر، عازم على إجراء تعديل وزاري قريب، لا سيما بعدما أعلن أنه حق دستوري لن يتنازل عنه، ملمحا إلى أنه سيذهب إلى البرلمان لأجل ذلك، وأن الكتل السياسية التي ترفض التغيير ستكون مسؤولة أمام الشعب"، وفق قوله.

وبين انه "من المستحيل أن يتم هذا التعديل الوزاري من دون الرجوع الى الكتل والأحزاب وإرضاء الزعماء السياسيين"، معتبرا ان "الوضع ينذر بمواجهة كبرى بين السوداني ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي وأطراف أخرى داخل الإطار بسبب استبدال بعض الوزراء".

وأضاف انه "في نهاية المطاف قد نشهد حصول صدام سياسي وشيك بين السوداني وأغلب الكتل التي رشّحته لمنصب رئاسة الوزراء، ويبدو لي نهاية المواجهة والخلافات داخل ائتلاف إدارة الدولة هو تفكيك الإطار وكذلك تفكيك ائتلاف إدارة الدولة قبيل الانتخابات المحلية".

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