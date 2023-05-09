2023/05/09 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع وزير الموارد المائية عون ذياب، مع وزير الري السوري تمام محمد رعد، اليوم الثلاثاء، على محاضر للتعاون الفني المشترك بين البلدين في المجال المائي.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وسوريا يوقعان محاضر التعاون المشترك بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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