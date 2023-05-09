زيدان يلتقي رئيسي ويبحثان تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين

2023/05/09 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس […]

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