2023/05/09 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تعادل ريال مديد مع مضيفه مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما...

ظهرت المقالة التعادل يحسم قمة دوري أبطال أوروبا بين الريال مانشستر سيتي أولاً على المسلة.

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