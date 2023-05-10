2023/05/10 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dxBmpIgVydI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يضع 9 شروط لتولي المناصب العليا في الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يضع 9 شروط لتولي المناصب العليا في الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).