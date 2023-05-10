بماذا رد مجلس الوزراء على مخاطبة نيابية تتعلق بسلم الرواتب؟

2023/05/10 | 00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو مجلس النواب أحمد صلال البدري، عن فحوى إجابة مجلس الوزراء على مخاطبة نيابية تتعلق بسلم الرواتب الجديد.

وقال البدري، إن "أغلب المحافظات تشهد تظاهرات، وأغلب الموظفين يطالبون بأن تكون هناك عدالة وإنصاف في سلم الرواتب".

وتابع، أن "مشروع القانون ليس في أروقة البرلمان، وحسب ما فهمنا من خلال كتب أن هناك لجنة مُشكّلة داخل مجلس الوزراء مهمتها إعداد سلم رواتب جديد، قانون يضمن العدالة الاجتماعية لكل الموظفين".

وأضاف البدري في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، "خاطبنا مجلس الوزراء وكانت الإجابة انه أُنجِزَ بنسبة 80% ولم يتبقَ إلّا 20%”.

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