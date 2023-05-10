انسحاب نائب جديد من حزب

2023/05/10 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائبة ساهرة عبدالله محمد

الجبوري، اليوم الثلاثاء، انسحابها من

حزب تقدم.

وذكرت الجبوري في بيان؛ "اخوتي واخواتي

في تحالف تقدم بقيادة رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي، لا يخفى على الجميع انني

عضو

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