كربلاء تستعد لبطولة غرب اسيا وحملات عمران قرب ملعب كربلاء الدولي

2023/05/10 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة عمليات

تهيئة لمقتربات ملعب كربلاء

الدولي.استعدادا لبطولة غرب اسيا

ونقل مصدر حكومي محلي لوكالة نون

الخبرية اليوم ان بلدية كربلاء

والاتحاد الفرعي لكرة القدم وباشراف

مباشر من

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