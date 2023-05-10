مدريد وسيتي يتعادلان والحسم يتأجل لموقعة الاتحاد

2023/05/10 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف الريال بقذيفة في مرمى السيتي د 36، بينما عادل كيفين دي بروين النتيجة من ضربة قوية.

وسيلتقي الفريقان على ملعب سيتي (الاتحاد) في 17 من الشهر الجاري.

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