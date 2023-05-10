تشامبيونزليغ: فينيسيوس يسدد ودي بروين يرد.. التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

2023/05/10 | 00:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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