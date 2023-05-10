2023/05/10 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتهاكات التركية بحق سوريين على الحدود..شهادات لضحايا ومطالبات بالمحاسبة

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