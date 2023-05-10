احباط محاولة انتحار فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة

2023/05/10 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باحباط محاولة انتحار فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة.وذكر مصدر لايرث نيوز، ان “قوة امنية تمكنت من احباط محاولة انتحار فتاة تولد ٢٠٠٩ حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة في بغداد”.

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