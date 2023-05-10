أمين عام الجامعة العربية لـ(الزمان): الاتحاد الأفريقي لن يحل أزمة سد النهضة

2023/05/10 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​تحذيرات‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬أثيوبيا‭ ‬والفقي‭:‬المشروعات‭ ‬المشتركة‭ ‬تخلق‭ ‬التفاهم ​‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​أكد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬إجابته‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تقدمت‭ ‬بمشروع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التعنت‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ […]

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