الجاسوس‭ ‬غير‭ ‬البشري

2023/05/10 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ما‭ ‬أعلنته‭ ‬واشنطن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬معقدة‭ ‬نادرة‭ ‬على‭ ‬برمجية‭ ‬متقدمة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬جرى‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬التجسس‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي،‭ ‬يعطي‭ ‬صورة‭ ‬صغيرة‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الحرب‭ ‬السيبرانية‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬العمالقة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬وبالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بدول‭ ‬واقتصادات‭ ‬عظيمة‭.‬ أهم‭ ‬ما‭ […]

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