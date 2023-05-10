2023/05/10 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ما أعلنته واشنطن أمس عن سيطرتها في عملية معقدة نادرة على برمجية متقدمة للاستخبارات الروسية جرى استخدامها في التجسس على خمسين دولة بما فيها دولة عضو في حلف الأطلسي، يعطي صورة صغيرة عن حجم الحرب السيبرانية الهائلة التي يشنها العمالقة فيما بينهم، وبالاشتراك مع شركات كبيرة مرتبطة بدول واقتصادات عظيمة.
أهم ما […]
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أهم ما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجاسوس غير البشري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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