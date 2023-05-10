احباط‭ ‬شبكة‭ ‬ابتزاز وتزوير‭ ‬باكستانية‭ ‬في‭ ‬العراق

2023/05/10 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاقية‭ ‬قضائية‭ ‬بين‭ ‬فائق‭ ‬زيدان‭ ‬وغلام‭ ‬حسين‭ ‬اجئي بغداد‭ -‬طهران‭ -‬الزمان أعلن‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أشخاص‭ ‬تهرب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬للعراق‭.‬ وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬قامت‭ ‬بالقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شبكه‭ ‬من‭ (‬7‭ ) ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الباكستانية‭ ‬يقومون‭ ‬بعمليات‭ ‬تهريب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ […]

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