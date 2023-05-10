2023/05/10 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتفاقية قضائية بين فائق زيدان وغلام حسين اجئي بغداد -طهران -الزمان أعلن جهاز المخابرات الوطني، امس الثلاثاء، القبض على شبكة من 7 أشخاص تهرب العمالة الأجنبية للعراق. وقال الجهاز في بيان، إن «قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بالقاء القبض على شبكه من (7 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية يقومون بعمليات تهريب العمالة الأجنبية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط شبكة ابتزاز وتزوير باكستانية في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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