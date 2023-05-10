2023/05/10 | 01:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5q6PXqeU45g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوسف: حزب تقدم لم يقدم شيء لأبناء المكون السني في المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوسف: حزب تقدم لم يقدم شيء لأبناء المكون السني في المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).