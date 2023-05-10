2023/05/10 | 01:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو ائتلاف دولة القانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: التصويت على الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي أولاً على المسلة.

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