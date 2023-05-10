الحكيم يدعو إلى إدامة العمليات الاستباقية والتنسيق مع دول المنطقة لملاحقة الإرهابيين

2023/05/10 | 01:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى إدامة العمليات الاستباقية والتنسيق الأمني مع دول الجوار والمنطقة لملاحقة الإرهابيين.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “تطورات المشهد السياسي والاجتماعي في العراق والاجراءات والخطوات التي تسهم في إدامة الاستقرار الأمني الحالي، كانت أبرز المحاور التي تبادلنا وجهات النظر حولها خلال […]

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