"ديربي الغضب" بنكهة أوروبية.. الماضي يحفز ميلان أمام الإنتر.. برأيك لمن الغلبة؟

2023/05/10 | 01:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب "سان سيرو" مواجهة من العيار الثقيل، تجمع نادي إسي ميلان مع جاره الإنتر، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

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