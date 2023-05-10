مقتل 15 فلسطينيا بينهم رئيس مستشفى و قادة من الجهاد الإسلامي في قصف إسرائيلي على غزة

2023/05/10 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسطينيون يتجمعون حول جثمان الطبيب الروسي-الفلسطيني جمال خصوان ونجله في مشرحة في مدينة غزة في 9 من ايار/مايو 2023 بعد غارات جوية إسرائيلية على القطاع © ا ف ب/ا ف ب محمد عبد غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل 15 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد […]

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