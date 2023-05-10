السعودية وسوريا تقرران تبادل استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين 

2023/05/10 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- اف ب – دمشق -الزمان قرّرت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، وذلك بعيد إعلان الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.وجاء في بيان أوردته الوكالة السورية نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين “قرّرت الجمهورية العربية السورية استئناف […]

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