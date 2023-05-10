قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب معبد يهودي في تونس

2023/05/10 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عن مقتل اثنين عناصرها ومدنيين اثنين، واصابة تسعة أشخاص بينهم رجال أمن برصاص زميل لهم في قرية بمنطقة سياحية جنوبي البلاد.

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